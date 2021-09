Börsenaltmeister André Kostolany nannte sich unumwunden einen Spekulanten und hielt diese Tätigkeit für den schönsten Beruf der Welt. Jeder Fondsmanager oder Vermögensverwalter, der etwas auf sich hält, würde aber die Vermutung weit von sich weisen, er sei ein Spekulant. Doch ist der Unterschied wirklich so groß? Und wie steht es um uns private Anleger?

Liebe Leserinnen und Leser,

Börsenneulinge werden oft von der Aussicht auf die vermeintlich schnellen Gewinne angezogen. Viele träumen daher davon, erfolgreiche Trader zu werden. Langfristige Investoren rümpfen über diese Trader oft die Nase.

Alle spekulieren!

Vermeintlich stecken hinter dem kurzfristigen Trading und der langfristigen Anlage unterschiedliche Philosophien. Trader agieren meist charttechnisch, lauern auf kurze, aber lukrative Kursbewegungen, von denen sie profitieren wollen und setzen dabei auf Wahrscheinlichkeiten. Langfristanleger analysieren fundamentale Daten, rechnen womöglich "faire Werte" aus und suchen nach einer Sicherheitsmarge, wollen also den Euro für 80 Cent kaufen. Das nennen sie dann Value-Investing - und fühlen sich den Rein-raus-Tradern überlegen.

Aber die beste Analyse - egal ob charttechnisch, fundamental oder nach sonst einer Methode - kommt an der Börse dann an ihre Grenzen, wenn es um die Zukunft geht. Aber um die Zukunft geht es an der Börse ja immer! Die Börse handelt schließlich die Zukunft!

Ein unnötiger Streit

Der Trader versucht, die (nähere) Zukunft aus den vorangegangenen Chartmustern abzulesen. Der Value-Investor muss Annahmen über die künftigen Umsätze und Gewinne von Unternehmen treffen, die wiederum die Kursbewegungen bestimmen. Beide spekulieren also nur - jeder auf seine Weise.

Und jeder baut ein Sicherheitsnetz ein für den Fall, dass die Spekulation nicht aufgeht: Der Trader setzt einen Stopp, um seine Verluste zu begrenzen, der Value-Investor hofft auf seine Sicherheitsmarge.

Der Streit zwischen Charttechnikern und "Fundamentalisten", der oft sehr leidenschaftlich geführt wird, ist also eigentlich unnötig. Beide Lager spekulieren an der Börse - jedes auf seine Weise. André Kostolany hat dies klar erkannt und sich mit seinem Outing als Spekulant elegant diesem Streit entwunden.

Die beste Methode zur Risikobegrenzung

Auch bei unseren Small Caps spekulieren wir auf höhere Kurse, mal eher aus einer fundamentalen, mal aus einer charttechnischen Perspektive. Allerdings orientieren wir uns nicht an Stopps und beharren auch nicht auf einer Sicherheitsmarge. Was ist dann unser Sicherheitsnetz?

Es ist die Diversifikation, also die Mischung aus Hidden Champions, Rising Stars, Phönixen und anderen besonderen Unternehmen und ihren Aktien. Übrigens die Methode, die laut vielen finanzwissenschaftlichen Studien die erfolgreichste Methode zur Risikobegrenzung ist.

Natürlich kann man selbst die Methode noch verbessern, indem man z.B. Aktien wählt, die ein starkes Momentum und/oder starke Fundamentaldaten haben. Aber damit geraten wir schon wieder auf spekulatives Terrain…

Welche Small Caps Sie sich auch immer ins Depot legen - ich wünsche Ihnen in jedem Fall erkenntnisreiche und vor allem erfolgreiche Spekulationen!

Mit besten Grüßen

Ihr

Torsten Ewert

