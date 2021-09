Tagesgewinner war am Mittwoch startup300 mit 2,42% auf 3,38 (42% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,42%) vor Josef Manner & Comp. AG mit 1,96% auf 104,00 (9% Vol.; 1W 4,00%) und Cleen Energy mit 1,91% auf 8,00 (583% Vol.; 1W 6,67%). Die Tagesverlierer: AMS mit -3,54% auf 15,82 (26% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,48%), RHI Magnesita mit -2,91% auf 40,00 (32% Vol.; 1W -4,76%), Zumtobel mit -2,70% auf 9,00 (87% Vol.; 1W -5,26%) Die aktuell längste Serie: Cleen Energy mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.67%) - die längste Serie dieses Jahr: Semperit 10 Tage (Performance: 40.15%). Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die höchsten Tagesumsätze hatten Semperit (1,46 Mio.), Strabag (1,03) und ...

