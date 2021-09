Aktien: Amazon vs Apple - wer gewinnt?

Anzeige / Werbung Hierzulande sorgt die Vergabe der Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga regelmäßig für Diskussionsstoff - in den USA ist das nicht anders: Dort ist es die NFL, um deren Übertragungsrechte die "Big Player" buhlen. Für die Fußball-Bundesliga hat Amazon mit seinem Streaming-Angebot Prime die Online-Radiorechte ab dieser Saison verloren. Dafür mischt der weltgrößte Onlinehändler nun bei der Champions League. Das ganz große Ding plant der US-Konzern aber auf dem Heimatmarkt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Einem Medienbericht zufolge soll Amazon an dem Erwerb von Streaming-Rechten des "Sunday Ticket"-Pakets der National Football League (NFL) interessiert sein. Im Gespräch ist dabei eine Summe zwischen 2 Milliarden und 2,5 Milliarden Dollar - pro Saison. Die Online-Übertragungsrechte der NFL sind allerdings heiß begehrt und Amazon ist nicht der einzige Hochkaräter, der sie haben will: Auch der Tech-Riese Apple soll den Angaben zufolge mit im Rennen um die Rechte sein. Amazon-Aktie leicht angeschlagen Die Aktie von Amazon hat erst im Juli ein neues Rekordhoch markiert, korrigiert seitdem aber deutlich. Der Widerstand bei rund 3.500 Dollar konnte nicht geknackt werden, stattdessen wird die Unterstützung bei knapp 3.400 Dollar aktuell getestet. Der MACD (Momentum) befindet sich zwar im positiven Bereich, verläuft aber seitwärts und damit neutral. Aus charttechnischer Sicht ist die Rückeroberung der 200-Tagelinie positiv zu werten. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K1079,US01609W1027,DE000A0TGJ55

