Zugemailt von / gefunden bei: ZFA (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Ergebnis der August-Umfrage-"Trend des Monats":Online-Portale der Banken werden von Investoren am stärksten genutzt• 22 Prozent beauftragen Bankmitarbeiter nach Beratungsgespräch Wien, am 16. September 2021 Im August wollte das Zertifikate Forum Austria über die monatliche "Trend des Monats"-Umfrage herausfinden, welche Kanäle von den österreichischen Privatanlegern am stärksten für Transaktionen, also für den Kauf oder Verkauf von Aktien und Zertifikaten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...