Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für Andritz und erhöhen das Kursziel von 58,0 auf 60,0 Euro. Die Analysten der Baader Bank stufen die Andritz-Aktie nach dem Capital Day weiter mit "Buy" und Kursziel 57,0 Euro ein. Sie halten die Bewertung der Aktie weiterhin für sehr attraktiv, schon allein in Anbetracht der starken Cash-Generierung und der Dividende, wie sie in einem Update betonen. Bryan Garnier & Co. zeigt sich zuversichtlich für Valneva und erhöht das Rating von Neutral auf Kaufen und das Kursziel von 10,0 auf 15,0 Euro. Barclays stuft die Verbund-Aktie von Overweight auf Equalweight und hebt das Kursziel von 85,0 auf 98,0 Euro an. Raiffeisen Research erhöht das Rating für S Immo von Halten auf Kaufen und das ...

