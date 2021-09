Minebea Intec zeigt auf der Fachpack neue Produkte und Software-Tools, die die Effizienz und den Output von Produktionsanlagen steigern. Neben dem Röntgeninspektionsgerät Dylight, das direkt am Stand zu sehen sein soll, können Interessenten das komplette Produktportfolio auch über ein Infoterminal erkunden. Mit dem manuellen Preisauszeichnungssystem WPL-S und der automatischen Variante WPL-A eröffnet Minebea Intec ein neues Portfolio für Applikationen in der Verwiegung und Etikettierung von Produkten. Beide Etikettierlösungen bieten laut Hersteller ein Komplettpaket für Kunden in der Lebensmittelindustrie: ...

