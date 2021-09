An der Frankfurter Börse gibt es eine neue Aktie, die Antriebstechnik-Sparte von Continental notiert separat als Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft seit heute im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 59,80 Euro. Vitesco ist ein Entwickler und Hersteller von Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Als Spin-Off des Automobilzulieferers Continental beschäftigt das Unternehmen mit Hauptsitz in Regensburg knapp 40.000 Mitarbeiter*innen. Im vergangenen Jahr erzielte Vitesco Technologies einen Umsatz von über 8 Mrd. Euro. Vitesco wurde von Continental abgespaltet, die Continental-Aktionäre bekamen neue Vitesco-Aktien im Verhältnis 5:1 zugeteilt - für fünf Continental-Aktien also ...

