Um 10:55 liegt der ATX TR mit +0.53 Prozent im Plus bei 7379 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +1.49% auf 39.275 Euro, dahinter Andritz mit +1.39% auf 48.77 Euro und Erste Group mit +1.11% auf 35.41 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15707 (+0.10%, Ultimo 2020: 13719). - Finanzbloggerpreis VBV Smeil Alps: Die Nominierungsphase hat begonnen- Börsen-Kurier: Bericht HVs KapschTrafficCom und Cleen Energy, voestalpine-Stiftung ein großer Erfolg- PIR-News zu Andritz, Erste Group, RHI Magnesita, Research zu Valneva, S Immo, Verbund - Unser Robot sagt: EVN, Agrana, Erste Group und weitere Aktien auffällig, Alfred Stern führt im CEO-Ranking- Starker Börsenstart der Schweizer Sportmarke On Running an der NYSE, Vitesco ...

