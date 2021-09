Varta AG -0.12% FiveAlive (WIKIFIVE): Varta | ich bin nicht sicher, ob hier "nur" das Chartbild, oder doch eher die kürzlich konkretisierten Batteriepläne von VW den Kurs belasten. In beiden Fällen galt und gilt: im Zweifelsfall Verluste begrenzen und raus bis sich das Bild klärt. (16.09. 10:43) >> mehr comments zu Varta AG: www.boerse-social.com/launch/aktie/varta_ag Biofrontera -0.82% rainharuto (KANDIDAT): Der Grund warum dieser Wert so stark im wikifolio gewichtet ist, ist die Erwartung, dass der geplante Börsengang der US-Tochter Biofrontera Inc. bald vollzogen wird und, nach Meinung vieler Beobachter, die Chance auf einen erheblichen Kursanstieg - wenn auch temporär - besteht. Solange das IPO auf sich ...

