Aktien in Europa handeln höher DE30 testet gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt bei 15.700 Punkten Wacker Chemie (WCH.DE) erhöht Prognosen für das Gesamtjahr Nach einer gemischten Eröffnung der heutigen Börsensitzung in Europa legten die meisten der wichtigsten Aktienbenchmarks des alten Kontinents zu. Die Indizes aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlanden notieren alle über 0,5 % höher. Lediglich die Indizes aus Russland und Portugal notierten niedriger. Die Kursgewinne sind zwar positiv zu werten, doch ist zu beachten, dass die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes in engen Bandbreiten gehandelt werden und auf einen Katalysator für eine große Bewegung warten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...