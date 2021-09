Die Schweizer Sportmarke On notiert seit Mittwoch an der New York Stock Exchange. Die Aktie wurde zu 24,0 Dollar emittiert, das lag über der Preisspanne von 20,0 bis 22,0 Dollar. Der erste Kurs an der Börse kam bei 35,4 Dollar zustande, aus dem Handel ging die Aktie schließlich bei 35,06 Dollar. An dem Unternehmen ist bekanntlich der Tennis-Star Roger Federer beteiligt. Im Gespräch mit dem Kurier meinte On-Mitgründer Caspar Coppetti, dass "der allererste Schuh im Juni 2010 in einem Laufsportgeschäft in Innsbruck verkauft wurde". Österreich sei das Land mit der höchsten On-Dichte nach der Schweiz.Der Börsenstart wurde mit einer Lauf-Aktion eingeläutet. 100 Läuferinnen und Läufer sind zusammen mit den Gründern ...

