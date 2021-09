Jedes Jahr im September richten sich die Blicke auf Apples Firmensitz in Kalifornien. Dort präsentiert der Konzern traditionell seine neuesten Produkte, die dann vor allem im Weihnachtsgeschäft möglichst viel Umsatz generieren sollen. Die Erwartungen sind in der Regel recht hoch. In diesem Jahr zum Beispiel spekulierten Experten darauf, dass es Apple endlich gelungen sein dürfte, spezielle Sensoren zur Blutzucker-Kontrolle in seiner Smartwatch zu implementieren. Damit konnte oder wollte Apple-Chef Tim Cook in diesem Jahr dann aber noch nicht dienen. Auch sonst zeigten sich viele Beobachter enttäuscht ...

