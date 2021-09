Aktien: Microsoft beglückt Aktionäre - doppelt

Anzeige / Werbung Bei Microsoft brummen die Geschäfte. Als Wachstumstreiber erweist sich dabei immer das Cloud-Geschäft. Die Aktionäre sollen am Erfolg teilhaben - und das gleich zweifach. Bei Microsoft ist es zuletzt zu Datenlecks im Cloud-Geschäft Azure gekommen. Dennoch ist und bleibt die Sparte der Wachstumsmotor des weltgrößten Softwarekonzerns. Nun plant das Unternehmen, die Aktionäre stärker am Erfolg zu beteiligen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Microsoft mitteilte, soll das gleich auf zweifache Weise passieren: Geplant ist demnach eine Anhebung der vierteljährlichen Dividende. Sie soll um elf Prozent angehoben werden und wird somit 0,62 Dollar je Anteilsschein betragen - nach 0,56 Dollar je Aktie im vorherigen Quartal. Zudem kündigte Microsoft den Angaben zufolge ein Aktienrückkaufprogramm in zweistelliger Milliardenhöhe an. Das Volumen kann demnach bis zu 60 Milliarden Dollar betragen. Es ist zeitlich nicht befristet, kann jedoch jederzeit beendet werden. Microsoft-Aktie auf Rekordkurs Die Aktie von Microsoft befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und ist hinter Apple die zweitwertvollste Aktie der Welt. Das Rekordhoch etwas oberhalb von 300 Dollar wurde erst vor kurzem erreicht. Doch zuletzt pendelte der Titel zwischen rund 294 und 305 Dollar und der MACD (Momentum) tendiert auf hohem Niveau seitwärts. Für einen weiteren Rekord braucht es daher neue Impulse. Enthaltene Werte: US0378331005,US5949181045,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

