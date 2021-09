Der niederländische Finanzdienstleister Aegon N.V. (ISIN: NL0000303709) wird an diesem Freitag eine Zwischendividende in Höhe von 0,08 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Ex-Dividenden Tag war der 20. August 2021. Im Vorjahr wurden 0,06 Euro als Zwischendividende bezahlt. Aegon zahlt seine Dividende normalerweise auf halbjährlicher Basis aus. Die Gesamtdividende für 2020 (Zwischen- und Schlussdividende) lag bei 0,12 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

