In Peking und Wuhan stellen zwei neue Projekte mit Bitzer-Produkten die Stabilität der Produktion und Lagerung von Impfstoffen gegen Covid-19 sicher.

Die meisten Impfstoffe sind extrem temperaturempfindlich. Zwischen den Produktionsstandorten und den Impfstellen ist daher eine Lagerung mit streng eingehaltener Kühlkette notwendig. Um die Qualität der Impfstoffe sowie deren Sicherheit und Wirksamkeit sicherzustellen, gelten für die Lagerung und den Transport von Impfstoffen besondere Bestimmungen, in diesem Fall beispielsweise die Lagerung bei einer Temperatur zwischen 2 und 8 °C. Für jeden wirkungsvollen Impfstoff ist die Sicherheit bei Lagerung und Transport ebenso wichtig wie während der Produktion.

Genaueste Temperaturüberwachung in Beijing

Vor kurzem lieferte Bitzer in China zwölf "CSH7593" Schraubenverdichter mit mechanischer Leistungsregelung an einen Impfstoffhersteller in Peking, bei dem sie in der Lagerung von inaktivierten Covid-19-Impfstoffen zum Einsatz kommen. Das dreidimensionale Hochlager bringt es auf ein Volumen von über 46.000 ...

