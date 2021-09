Die Post AG hat am Freitag nach eineinhalbjährigen Bauarbeiten ihr erweitertes Logistikzentrum beim Güterbahnhof in Wolfurt (Bezirk Bregenz) eröffnet. Durch den Ausbau wurde die Sortierleistung von rund 5.000 auf 8.000 Pakete pro Stunde deutlich erhöht, 40 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen, wie die Post am Freitag informierte. Das Investitionsvolumen für den Ausbau wurde mit 27 Mio. Euro beziffert. ...

