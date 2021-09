Smart Crypto Indexzertifikat: Thomas Rappold: "Anleger sollten nicht nur auf eine Kryptowährung spekulieren"

Wegen der hohen Risiken ist besonders bei Digitalwährungen eine hohe Diversifikation wichtig. Mit dem Smart Crypto Indexzertifikat können Angler breit gestreut in wichtige Kryptowährungen und Krypto-Aktien investieren. Der jüngste Krypto-Crash war heftig: Zeitweise stürzte der Bitcoin in der vergangenen Woche um fast 10.000 US-Dollar ein. Doch das neue Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7)* von Vontobel erwies sich als vergleichsweise Crash-resistent: Während der Bitcoin innerhalb weniger Stunden fast ein Fünftel seines Wertes verlor, gab das Tracker-Zertifikat in der Spitze nur um rund 6,5 Prozent nach. Tech-Investor und Buchautor Thomas Rappold, der auch das Smart Platform Indexzertifikat* betreut, erklärte im Gespräch mit wallstreet:online: "Exakt für solche Situationen haben wir das Tracker-Zertifikat auf dem Solactive Smart Crypto Economy Index entwickelt. Anleger sollten nicht auf einen "One Trick Pony" also nur auf eine Kryptowährung spekulieren. Das ist nämlich geradezu halsbrecherisch. Wie der Dot.com Crash vor 20 Jahren gezeigt hat, ist es unklug alles auf einen Wert zu setzen." Mit dem Solactive Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7)* können Anleger mit einem Produkt in fünf Kryptowährungen und 20 Aktien mit Krypto-Bezug investieren. Das Produkt zielt nicht auf kurzfristige Spekulationen in einzelne Kryptowährungen, sondern versucht langfristig von der "sogenannten Decentralized Finance Revolution" zu profitieren. "Es entsteht nach Web 2.0 mit den Protagonisten Alphabet und Facebook nun ein Web 3.0 das auf Blockchain und Krypto basierte kommerzielle Internet. Dies wird die Basis des kommerziellen Internets in den nächsten 10 bis15 Jahren und das geht weit über die Spekulation von einzelnen Währungen hinaus", führt Thomas Rappold aus. Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion Zur Person des Interviewten:

Thomas Rappold ist Experte für Tech-Investments, FinTech-Unternehmer (divizend.com, silicon-valley.de) und internationaler Bestsellerautor ("Silicon Valley Investing" und "Peter Thiel").

