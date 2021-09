trans-o-flex, ehemals Beteiligung der Österreichischen Post, bereitet ein IPO und die Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) vor. Abängig von den Marktbedingungen soll das Angebot in Q4 2021 abgeschlossen werden, so der Full-Service-Spezial-Logistikdienstleister für Kunden in den Branchen Pharma und Healthcare und Premiumanbieter von Logistiklösungen für andere hochwertige Güter in Deutschland. trans-o-flex wurde 1971 als erster flächendeckender "Schnell-Lieferdienst" in Deutschland mit dem Fokus auf Expresslogistik für die Pharmabranche gegründet. Nach einer Eingliederung in die Österreichische Post AG im Jahr 2006 wurde trans-o-flex im Jahr 2016 von den Familien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...