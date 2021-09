Eine Auswahl der Redaktion von boerse-social.com: HEXENTANZ, LPKF Laser und Deutsche Rohstoff.Heute geht es um die Aktien von LPKF Laser und Deutsche Rohstoff.Hot Bets - der Podcast über heiße Aktien (00:05:31), 17.09. Marktbericht Fr. 17.09.2021 - Hexensabbat bewegt DAX, der ein letztes Mal als DAX 30 die 15.500 verliertDer große Verfallstag Hexensabbat hat seinem Ruf alle Ehre gemacht und den DAX in verschiedene Richtungen geschickt. Zum Schluss reichte es im DAX nicht mehr für ein Plus, zusammen mit der schwachen Wall Street ging es auf -1 % und 15.490 Punkte. Damit geht der DAX30 unter 15.500 Punkten ins Wochenende, am Montag wird er als DAX40 eröffnen. Der ATX in Wien verlor 1,2 % auf 3.605 Punkte, der ATX Total Return auf 7.225 Punkte ....

Den vollständigen Artikel lesen ...