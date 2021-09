Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: In einem Research Report meinen die Analysten zu Marinomed: "In den letzten Monaten lastete vor allem die Verschiebung des ersten Budesolv-Partnerschaftsvertrags auf der Kursentwicklung der Mari- nomed-Aktie. Gleichzeitig zeigte der News Flow (weitere Studien, die die Wirksamkeit von Carragelose als effizienten Virusblocker bestätigten; Start der klinischen Studie mit einem neuen Inhalationsproduktkandidaten zur COVID-19 Behandlung, positive Topline-Daten der klinischen Phase II Stu- die mit Tacrosolv zur Behandlung von allergischer Rhinokonjunktivitis), dass das ...

