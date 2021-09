Bei Bayer zeigten die Kurspfeile in den vergangenen Wochen vor allem in eine Richtung: Nach unten. Zu sehr steckt dem Pharma-Riesen die Monsanto-Übernahme und die damit verbundenen Schadensersatzforderungen der Glyphosat-Geschädigten noch immer in den Knochen. Allein seit Ende Mai hat der Kurs über zwanzig Prozent eingebüßt und schlug zuletzt bei nur noch 45 Euro auf. Doch jetzt macht eine Investmentbank Hoffnung auf ein baldiges Ende der Leidenszeit. ...

