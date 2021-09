Die Indizes an der Wall Street verlieren am Montag im vorbörslichen Handel weiter an Boden. Der Future auf den S&P 500 zieht sich um 32 Punkte zurück und testet das 78,6% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung, die mit dem Tief vom 19. August begann. Die allgemeine Stimmung hatte sich weiter verschlechtert, da sich die Anleger um die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft und Pekings hartes Durchgreifen gegen Technologieunternehmen sorgen. Des Weiteren könnte die Fed bei ihrer zweitägigen Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...