Andritz setzte Schlüsselausrüstungen für die erste von zwei umweltfreundlichen Zellstoffproduktionslinien für Hartholz, die für das Projekt "Star" von Bracell in Lençóis Paulista, São Paulo, geliefert wurden, erfolgreich in Betrieb. Die zweite Linie wird bis Ende September in Betrieb gehen, wie Andritz mitteilt.

