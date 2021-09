Die voestalpine will im laufenden Geschäftsjahr 185 Mio. Euro in F&E investieren. Der Schwerpunkt der Forschungstätigkeit liegt dabei mehr und mehr auf digitalen und zugleich ressourcenschonenden Produkten und Prozessen, wie das Unternehmen betont. Im abgelaufenen Jahr investierte der Konzern 153 Mio. Euro. "Nur Unternehmen, die mit permanenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Puls der Zeit bleiben, werden langfristig im internationalen Wettbewerb bestehen. Unsere Forschungstätigkeit ist daher eine wichtige Investition in die Zukunftsfähigkeit unseres Konzerns", so Herbert Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG. Für den automobilen Leichtbau hat der Konzern höchstfeste Stähle mit bester Umformbarkeit entwickelt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...