EURUSD durchbricht am Montag das 78,6% Fibonacci-Retracement und nähert sich dem Jahrestief an, das am 20. August bei 1,1664 ausgebildet wurde. Um die Abwärtstrendstruktur im Stunden-Chart umzukehren, müsste das Paar das Hoch bei 1,1790 durchbrechen - hier wurde am Freitagmittag der jüngste Abwärtsimpuls gestartet. Eine Rückkehr über das 78,6%-Retracement würde für eine erste Entspannung sorgen. Im Falle einer Aufwärtskorrektur könnten sich die Händler auf folgende Widerstände konzentrieren: Das ...

