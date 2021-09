Die Aktie von Symrise (SY1.DE) gibt am Montag um 0,43% auf 116,40 Euro nach und war nach Beginn des europäischen Kassahandels kurzzeitig auf den tiefsten Stand seit dem 21. Juni gerutscht. Der Kurs prallte jedoch am 38,2% Fibonacci-Retracement ab und konnte daraufhin etwa die Hälfte der heutigen Intraday-Verluste ausgleichen. Um die Korrektur, die am 23. August mit einem Double Top begann, zu beenden, müsste die Widerstandszone bei 121 Euro durchbrochen werden. Hier hatte es seit Oktober 2020 einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...