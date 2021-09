++ Europäische Aktienmärkte handeln schwächer ++ DE30 fällt unter untere Grenze der Overbalance-Struktur ++ Infineon startet neue Chip-Produktionsstätte in Österreich ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche im Minus. Die Situation im chinesischen Immobiliensektor ist nach wie vor der Hauptgrund für die Besorgnis, und mögliche Spillover-Effekte stellen ein großes Risiko für die internationalen Märkte dar. Die wichtigsten europäischen Indizes notieren heute 1 bis 2% niedriger, und die aktuelle Lage an den US-Terminmärkten deutet auf eine ähnlich schwache Eröffnung der Kassasitzung an der Wall Street hin. Quelle: xStation ...

