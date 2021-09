Beiersdorf hat den Grundstein für ein neues Werk in Leipzig gelegt. Am nördlichen Stadtrand Produktionszentrum für Kosmetikprodukte mit einer Investitionssumme von 220 Mio. Euro und zunächst 200 Arbeitsplätzen. Fokus auf Flexibilität und Automatisierung Beim Bau des Werks legt Beiersdorf den Fokus auf der Innovationsfähigkeit und einem modularen, flexiblen Design. So könne das Produktionszentrum auch in Zukunft agil auf neue Technologien, Verbraucherwünsche und Marktentwicklungen reagieren. Ein ...

