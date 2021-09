Der Energiedienstleister und Industriepark-Betreiber Getec hat seine Ziele zur Klimaneutralität bekräftigt. Bis 2045 will die Unternehmens-Gruppe nicht nur in eigenen Standorten, sondern auch im Portfolio für seine Kunden die Netto-Null erreichen. Als Dienstleister für Energie-Contracting und dezentrale Energielösungen sei es Verantwortung und Bestimmung zugleich, "mit dem eigenen Handeln einen Unterschied zu machen für die Generationen, die nach uns kommen", heißt es in einer Mitteilung von Getec. ...

