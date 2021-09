Andritz setzte Schlüsselausrüstungen für die erste von zwei umweltfreundlichen Zellstoffproduktionslinien für Hartholz, die für das Projekt "Star" von Bracell in Lençóis Paulista, São Paulo, geliefert wurden, erfolgreich in Betrieb. Die zweite Linie wird bis Ende September in Betrieb gehen, wie Andritz mitteilt.Apropos Andritz: Die Analysten von Raiffeisen Research sind sehr zuversichtlich für den Anlagen-Bauer. Die "Kauf"-Empfehlung wird bestätigt, das Kursziel wird infolge des überraschend positiven Kapitalmarkttags, an dem höhere EBITA-Margenziele angekündigt wurden und angesichts der starken Ergebnisentwicklung seit Jahresbeginn, auf 60,0 Euro angehoben. Das Management habe sich beim ...

