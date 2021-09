Aktienmärkte stürzen weiter ab, DE30 testet 15.000 Punkte Der Ausverkauf an den weltweiten Aktienmärkten verstärkt sich weiter. Ausgelöst durch die wachsende Sorge vor einem massiven Zahlungsausfall am chinesischen Immobilienmarkt und möglichen Spillover-Effekten sinken die Indizes in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Der deutsche Leitindex (DE30) notiert im Tagesverlauf 3% niedriger und testet die wichtige psychologische Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten. Auf dem US-Markt sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...