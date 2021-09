Zum Start in die neue Handelswoche, an deren Ende die Bundestagswahl steht, muss der DAX herbe Verluste wegstecken und verliert zum Mittag über 2,2%. Damit rutscht er auf nur noch 15.150 Punkte ab. Für Unruhe sorgt am ersten Tag des DAX 40 vor allem die chinesische Großbank Evergrande, die heute fällige Schulden nicht bezahlen konnte. Einige Marktbeobachter befürchten bereits ein zweites Lehman-Brothers. Ob sich die Talfahrt an den Märkten weiter fortsetzen wird, bleibt indes abzuwarten. Die meistgehandelten ...

