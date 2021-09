Der amerikanische Kreditkartenkonzern Mastercard Inc. (ISIN: US57636Q1040, NYSE: MA) wird am 9. November 2021 eine Quartalsdividende von 0,44 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre auszahlen, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 8. Oktober 2021. Die Anteilsinhaber erhalten auf das Jahr hochgerechnet 1,76 US-Dollar Dividende. Beim aktuellen Börsenkurs von 339,69 US-Dollar (Stand: 20. September 2021) liegt die derzeitige Dividendenrendite ...

