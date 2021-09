Andritz erhielt von Volga Pulp and Paper Mill in Balakhna, Region Nizhnij Novgorod, Russland, den Auftrag zur Lieferung einer neuen OCC-Linie sowie zum Umbau der PM 6, einer Papiermaschine zur Herstellung von Zeitungspapier, in eine Papiermaschine zur Herstellung von Verpackungspapieren. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2023 geplant.

