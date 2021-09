Der deutsche Aktienindex ist gestern mit einem heftigen Abschlag in die neue Woche gestartet. Verwerfungen an der Hongkonger Börse hatten um sich gegriffen und die Märkte kräftig durcheinandergebracht. Am Ende verzeichnete der Dax mit -2,31 Prozent den größten Tagesverlust seit dem 19. Juli und schloss damit so niedrig, wie zuletzt am 19. Mai. Die heutige Sitzung ist damit vermutlich von entscheidender Bedeutung für die nächsten Wochen…

