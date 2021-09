Mit einer Fläche von gut 1.000 m² bietet der Standort auch Kapazitäten für Schulungen oder Applikationstests. Starten wird Fanuc mit einem kleinen Techniker- und Serviceteam. Automatisierungsspezialist Fanuc weitet mit einem eigenen Gebäude in Meinerzhagen sein Vertriebs- und Servicenetz in Deutschland weiter aus. Die knapp 1.000 m² bieten Platz für Roboter und Maschinen, vorzugsweise in praktischen Anwendungen, Schulungen und auch Applikationstests, und Büro. Außerdem gibt es Kapazitäten für Schulungen ...

