Die Aktie von MTU Aero Engines (MTX.DE) legt am Dienstag um 1,55% auf 196,60 Euro zu und setzt den gestrigen Anstieg fort. Am Montag hatte sich der Kurs nach einem Fehlausbruch an der Unterstützungszone bei 186 Euro fangen und die gesamten Verluste des aktuellen Monats ausgleichen können. Der genannte Bereich stellt die wichtigste Unterstützung sowie die untere Grenze der Seitwärtsphase (186 bis 220 Euro) dar, die bereits seit mehr als neun Monaten anhält. Durch die Dynamik des dieswöchigen Kursanstiegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...