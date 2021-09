Hannover Rück 1.31% MatQuand (SARO2021): Neuer Wert im Portfolio, diesmal ein deutscher Wert aus dem Dax. Die Hannover Rück SE ist mit einem Prämienvolumen von rund 22 Milliarden EUR eine der führenden Rückversicherungsgruppen der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und unterhält Rückversicherungsbeziehungen mit zahlreichen Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Ländern. Rahmendaten des Trades: Haltedauer: 36 Tage; 100% Winning Trades in den letzten 10 Jahren; 10,2% durchschnittliche Rendite in dem Zeitraum. (21.09. 10:56) >> mehr comments zu Hannover Rück: www.boerse-social.com/launch/aktie/hannover_ruck Siemens Healthineers 1.66% tradsam (14D00F29): SIEMENS HEALTH.AG ...

