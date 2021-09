Passt zum Thema: Das Bild oben zeigt Verbund-Chef Michael Strugl mit zwei Wanderpokalen. Grund: Nun, der Wanderpokal für die längste Serie über dem MA200 steht ja schon beim Verbund und wird dort rein mathematisch noch für mindestens 2 1/2 Jahre bleiben. Anlässlich 250 Jahre Wiener Börse stifteten wir gemeinsam mit bepublic einen weiteren Wanderpokal: Für die beste Aktie der letzten 25 Jahre. Und dieser Pokal startet seine Lifetime ebenfalls Michael Strugls Verbund. Warum die 25-Jahre-Sicht? Nun, weil das 1/10 von 250 Jahren ist und eine lässig lange Periode. Freilich kommen aktuell nur jene Werte in Frage, die seit 1996 oder länger (also mindestens 25 Jahre) gelistet sind. Es gibt natürlich laufend Nachschub. Trotzdem tippen wir, dass auch dieser Wanderpokal lange "Am Hof, Wien 1" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...