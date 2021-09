Heute ist Erstnotiztag des Musiklabels Universal Music, das Stars wie Lady Gaga, Taylor Swift und The Weeknd unter Vertrag hat. Beim Debüt an der Amsterdamer Börse eröffneten die Aktien zu 25,05 Euro, das ist ein Plus von rund 37 Prozent zum Referenzpreis von 18,50 Euro. Das Unternehmen wurde vom Pariser Medienkonzern Vivendi ausgegliedert. Vivendi wird mit rund zehn Prozent beteiligt bleiben. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.09.)

