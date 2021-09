Nemetschek-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund vier Prozent freuen. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Weil das Papier damit so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...