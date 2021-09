Der DAX zeigt erneut Stärke am Dienstag. Kann diese erneut eine Trendwende am Aktienmarkt bedeuten? Dies schauen wir uns hier genauer an. Zwei starke Verlusttage reichten den Anlegern. Heute drehte sich das Bild wieder. Direkt zum Start konnte eine Erholung eingeleitet und diese im Handelsverlauf auch fortgesetzt werden. Erste Indikationen ...

