Nach den vorübergehenden, starken Kursverlusten am Montag und eines kurzzeitig deutlich in den negativen Bereich gesunkenen Sentiments scheinen die meisten Marktteilnehmer wieder wesentlich optimistischer auf die Märkte zu blicken. Das zeigen die Stimmungsanalysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...