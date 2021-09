BioNTech arbeitet weiter fleißig an einer Zulassung seines Impfstoffs für Kinder und kann jetzt erste Erfolge verbuchen. Denn wie BioNTech und Partner Pfizer soeben mitteilten, haben die Probanden zwischen fünf und elf Jahren die Impfung gut vertragen. Gleichzeitig ruft der Impfstoff eine stabile Immunantwort hervor. Die klinische Studie macht also Hoffnung, dass der BioNTech-Impfstoff in Kürze auch für Kinder zur Verfügung steht…

...

Den vollständigen Artikel lesen ...