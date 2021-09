Das amerikanische Bankinstitut JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, NYSE: JPM) erhöht die Quartalsdividende von 90 US-Cents auf 1,00 US-Dollar. Die Anhebung wurde bereits Ende Juni avisiert. Die Zahlung für das dritte Quartal 2021 erfolgt am 31. Oktober 2021 (Record day ist der 6. Oktober 2021). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt JPMorgan Chase & Co 4,00 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...