Auf der Fachpack 2021 zeigt Transnova-Ruf eine Anwendung, bei der auf einer Fläche von nur 3,5 m x 1,8 m eine kompakte Robot-Verpackungsanlage gezeigt wird. Die Produkte sind Blister für Wurst- oder Käsewaren in runder und ovaler Form. Ein Kamerasystem der Robot-Verpackungsanlage von Transnova-Ruf detektiert die Achsausrichtung, Etikett und den Foliendruck. Ein Vier-Achs-Deltapicker richtet die Blister displaygemäß aus und setzt diese übereinander in ein Display-Tray. N.I.O.-Produkte verlassen die Anlage in einen Kleinladungsträger (KLT). Parallel hierzu wurde vom flachen Zuschnitt das Display-Tray ...

