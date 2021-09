Zeichen der Entspannung? Wall Street steigt vorbörslich. Der Future auf den S&P 500 erholt sich am Mittwoch um 0,47% und notiert wieder über dem August-Tief, das am Montag per Tagesschlusskurs unterschritten wurde. Die Sorgen, dass die Schieflage von Evergrande zu einer systemischen Krise führt, haben nachgelassen. Anleger dürften sich zudem stärker auf die Ergebnisse der zweitägigen Sitzung der Fed konzentrieren. Neben dem Zinsentscheid gibt es neue Wirtschaftsprognosen sowie eine Pressekonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...