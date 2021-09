Verpackungs- und Recycling-Spezialist Alpla investiert in ein Joint Venture zum Bau einer Recyclinganlage in Targu Mures, Rumänien. Dort sollen gesammelte PET-Flaschen aus dem Hausmüll in Kunststoffgranulat für neue Flaschen recycelt werden. Mit der Gründung des geplanten Joint Ventures PET Recycling Team Targu Mures investiert die Alpla-Gruppe sowie die Unternehmen Ecohelp SRL (Rumänien) und United Polymer Trading AG (Schweiz) zu gleichen Teilen in die Installation einer Extrusionsanlage zum Recycling ...

