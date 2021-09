++ Europäische Aktien handeln höher ++ DE30 bricht über die obere Grenze der Marktgeometrie aus ++ Lufthansa meldet 40% mehr Buchungen für Reisen zwischen Europa und den USA seit Aufhebung des Flugverbots ++ Die Aktienmärkte in Europa handeln am Mittwoch aufgrund positiver Nachrichten über den chinesischen Konzern Evergrande höher. Die Haupteinheit von Evergrande sagte, dass sie die für morgen geplanten Zinszahlungen leisten werde. In anderen Nachrichten wurde berichtet, dass die chinesische Regierung das Unternehmen umstrukturieren könnte, indem sie es in drei Einheiten aufteilt und die Kontrolle darüber übernimmt. Diese Erleichterung im Zusammenhang ...

