Um 11:08 liegt der ATX TR mit +1.74 Prozent im Plus bei 7260 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.15% auf 9.16 Euro, dahinter Erste Group mit +2.44% auf 35.885 Euro und RBI mit +2.34% auf 21.47 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15445 (+0.97%, Ultimo 2020: 13719). Gestern habe ich über gabb1000 zum Jahresende und die damit verbundene Suche nach dem lässigsten Moment in der Wiener Börsegeschichte geschrieben (unten nochmal die Zusammenfassung). Die ersten beiden, die bei der Wahl (zu der ich 100 Leute heranziehen werde) dabei sind, sind: Christoph Boschan (Wiener Börse) und Karl-Heinz Strauss (Porr). Also der Börse-CEO und der CEO und Eigentümer des ältesten aktiven Listings in Wien. Und ein erster Blick in die ...

